نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني حتحوت يصدم جماهير الزمالك بسبب قرار زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن موقف أحمد سيد زيزو من المشاركة مع نادي الزمالك في المباريات خلال الفترة المقبلة.

صدمة لجماهير الزمالك بشأن زيزو

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه على قناة "صدى البلد"، إن السبب الحقيقي وراء غياب زيزو عن المباريات ليس بسبب الإصابة، ولكن لأنه حصل على أكثر من وعد بالحصول على كامل مستحقاته كبديل عن رحيله إلى الشباب السعودي.

وتابع: "زيزو لن يشارك مع الزمالك في أي مباراة إلا بعد الحصول على مستحقاته كاملة، ولن يلعب مباراة بيراميدز القادمة في الدوري يوم الخميس المقبل إلا حال حصوله على حقوقه المتأخرة «50% من الموسم الماضي + 25% من الموسم الجديد".

وواصل، أن زيزو اجتمع مع الإدارة الحالية للزمالك، والتقى كذلك بالمرشحين في انتخابات الإدارة، ومع رجال أعمال، ولكنه لم يحصل على مستحقاته حتى الآن.