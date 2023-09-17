نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحظى موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق إيفرتون مساء اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الخامسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إيفرتون

وتنقل أحداث مباراة أرسنال ضد إيفرتون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.

ويتواجد أرسنال في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد عشرة نقاط، في حين يأتي فريق إيفرتون في المركز الثامن عشر دون نقاط.