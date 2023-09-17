نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب ميسي.. أتالانتا يونايتد يدك شباك إنتر ميامي بخماسية مذلة في الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق الكرة الأول بنادي أتالانتا يونايتد فوزًا كبيرًا على نادي إنتر ميامي بخمسة أهداف مقابل هدفين في الموقعة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الدوري الأمريكي.

انتر ميامي يخسر بخماسية في غياب ميسي

تقدم نادي انتر ميامي اولًا عن طريق اللاعب ليوناردو كامبانا في الدقيقة 25 قبل أن ينجح اتالانتا يونايتد في تسجيل هدف التعادل عن طريق ميومبا في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 41 عاد كمال ميلر ليضيف الهدف الثاني لنادي اتالانتا يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه ليعزز بعدها بروكس لينون تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تحصل انتر ميامي على ركلة جزاء سجل منها كامبانا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 ليعود جياكوماكيس ويضيف الهدف الرابع لأتالتنا في الدقيقة 76 واختتم الخماسية تايلر وولف في الدقيقة 89 في المباراة التي شهدت غياب ميسي بسبب الاصابة.

ترتيب الدوري الامريكي بعد المباراة

بتلك النتيجة توقف رصيد انتر ميامي عند النقطة الثانية والعشرين في المركز الرابع عشر من المجموعة الشرقية فيما رفع اتالانتا يونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة الخامسة والاربعين في المركز السادس.