نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يستثني محمد صلاح ويحترمه باتفاق خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقدم فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي على واحدة من المبادرات اللطيفة تجاه النجم الدولي المصري محمد صلاح وذلك بعد حصوله على جائزة رجل مباراة الريدز ضد الولفز في الجولة الخامسة من البريميرليج.

ليفربول يحذف اسم راعي النادي من جائزة رجل المباراة بسبب فوز محمد صلاح

ونال الفرعون المصري جائزة افضل لاعب في مباراة الولفز بعد أن صنع هدفين لاندرو روبيرتسون وكودي جاكبو.

ويتم تقديم تلك الجائزة بتصويت الجماهير برعاية واحدة من الشركات التي تنتج المشروبات الكحولية.

وما كان من الريدز سوى أن قاموا بحذف إسم الشركة الراعية في الصورة الخاصة بحصول محمد صلاح على تلك الجائزة من اجل احترام تقاليد دينه الاسلامي ومعتقداته برغبة من الفرعون المصري.

وسبق وأن ظهر إسم الراعي في الكثير من الصور الخاصة بجائزة رجل المباراة خلال المواجهات الماضية التي حصل عليها اليسون بيكر وسوبوسلاي ونونيز.