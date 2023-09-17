نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من رضا عبد العال على خسارة الأهلي من اتحاد العاصمة الجزائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على خسارة النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي مساء أمس بالمملكة العربية السعودية.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": النادي الأهلي استحق الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بسبب طريقة لعب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق".

وتابع: قرار مارسيل كولر بإبقائه للجنوب إفريقي بيرسي تاو على مقاعد البدلاء، فضلًا عن الاعتماد على الصفقات الجديدة منذ بداية المباراة، وكل ما يثار عن حكم المباراة، وتحميله المسؤولية أمر غير منطقي، فالأحمر لم يقدم ما يستحق عليه التتويج باللقب.

وواصل: قرار حكم المباراة بإلغاء هدف لمهاجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا قرار صائب، نظرًا لوجود مخالفة من اللاعب تجاه أسامة بنبوت حارس مرمى اتحاد العاصمة.

