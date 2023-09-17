نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مواجهة هامة وقوية أمام نظيره فريق إيفرتون مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام إيفرتون

واستقر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على تشكيل فريقه أمام نظيره فريق إيفرتون مساء اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يعتمد على العناصر الأتية:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: زيتشينكو – ويليام ساليبا – بن وايت - جابرييل.

الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي – إدوارد نيكيتياه – بوكايو ساكا.

موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق إيفرتون مساء اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستبث أحداث المباراة بشكل مباشر وحصري من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.

