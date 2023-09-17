نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي أمام بورنموث اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لمواجهة نظيره فريق بورنموث، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق بورنموث، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق بورنموث في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق بورنموث، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

