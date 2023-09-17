نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خسارة أرتا سولار.. كابوس جديد يهدد نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمس السبت هزيمة جديدة على يد أرتا سولار الجيبوتي لحساب مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية وهو ما جعل الزمالك مطالب بضرورة تحقيق الفوز بأكثر من هدفين.

الفوضى تهدد نادي الزمالك

وعاد الزمالك لسكة النتائج المتذبذبة ويعاني خلال الفترة القادمة من بعض المشكلات أبرزها إيقاف القيد بسبب عدم حصول سبورتينج لشبونة البرتغالي على حكم نهائي من محكمة التحكيم الرياضي الدولية لحين سداد 1.5 مليون يورو.

في الوقت الذي لم يدفع فيه نادي الزمالك مستحقات الغاني بنجامين اتشيمبونج وهو ما جعل الفريق غير قادر على ابرام صفقات جديدة مع التباطئ في إنهاء ازمة الحجز على الأرصدة وتفاقمت تلك الأزمة بعدم وجود مجلس إدارة عقب الاستقالة الجماعية.

في الوقت الذي يعاني فيه جماهير القلعة البيضاء من افكار اوسوريو التي لا تناسب الكتيبة التي تتواجد حاليًا وهو ما ينذر بالكثير من الفشل وعدم القدرة على الفوز بالالقاب.