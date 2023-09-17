نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار حاسم من اتحاد الكرة لنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت بعض المصادر المقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود قرار حاسم تجاه نادي الزمالك بخصوص المشاركة في بطولة سوبر الاندية الابطال التي تقام في الامارات خلال شهر ديسمبر.

اتحاد الكرة يصدم الزمالك بقرار حاسم

وقال المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه في تصريحات للفجر الرياضي أن اتحاد الكرة اتفق على استبعاد الزمالك من تلك البطولة حتى في حالة حقق الفوز ببطولة كأس مصر التي وصل فيها للدور نصف النهائي.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة يرى بأن كأس السوبر الجديدة سوف تكون بديلة للبطولة القديمة وهي التي يتقابل فيها بطل الدوري مع بطل الكأس وسيتم فيها تطبيق مجموعة من اللوائح".

وأنهى:" وبناء على ما تقدم فإن نادي الزمالك لن يكون مشاركًا في البطولة القادمة وذلك بسبب الاعتذار عن المششاركة في النسخة الأخيرة وهو ما ادى لحرمانه موسم وغرامة 500 الف جنيه".