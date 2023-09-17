نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما المتوقع لمواجهة إمبولي اليوم الأحد 17/9/2023 في الدوري الإيطالي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استقر جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره إمبولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2023-2024.



موعد مباراة روما ضد إمبولي اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق روما مواجهة قوية أمام نظيره إمبولي، مساء اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر، على أرضية ملعب تورينو الأولمبي، ضمن مبارايات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل روما المتوقع لمواجهة وإمبولي في الدوري الإيطالي اليوم

حراسة المرمي: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني- كريس سمولينج – روجيرإيبانيز دا سيلفا.

خط الوسط: ليو ناردو سبينازولا – لورينزو بيليغريني -بريان كريستانتي- ريك كارسدورب.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

يتواجد فريق روما في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، في المقابل يتواجد إمبولي في المركز الأخير دون نقاط.



القناة الناقلة لمباراة روما ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الايطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

