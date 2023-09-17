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رؤوف جاسر: أدعم قائمة حسين لبيب بانتخابات الزمالك.. ولا أعلم سبب ترشح فاروق جعفر

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد رؤوف جاسر، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يدعم قائمة حسين لبيب في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

رؤوف جاسر: أدعم قائمة حسين لبيب بانتخابات الزمالك

وقال رؤوف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتعجب من ترشح علاء مقلد وخالد لطيف بالانتخابات في ظل حالة الرفض التي واجهها الثنائي من الرأي العام".

وأكمل: "الثنائي لم يكن له دور بالمجلس السابق، ومرتضى لم يحترم مجلسه، أحب لطيف على المستوى الشخصي ومقلد شخص طيب".

وتابع: "لا أعلم سبب ترشح فاروق جعفر بانتخابات الزمالك، لا أعتقد أنه سيفوز بمنصب رئيس النادي".

وأشار: "صورة هاني العتال وهشام نصر تذكرني بأيام الزمالك المحترمة".

وأكد: "أدعم قائمة حسين لبيب وأطالب عمومية النادي بانتخابها".

وأتم: "عبد المجيد سليم الأنسب لمنصب أمين الصندوق لكني سأنتخب حسام المندوه، كما قررت منح صوتي لمروة الرفاعي على منصب عضو فوق السن".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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