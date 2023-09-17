نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت شلبي يكشف سبب تريند "نيمار" وعلاقته بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدحت شبلي معلق قناة “SSC" الرياضية عن بعض المفاجآت خلال تعليقه، في مباراة الهلال والرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأضاف مدحت شلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن الدوري السعودي كبير ورائع بالنجوم المحليين أو العالمين.

وكشف مدحت شلبي السبب وراء الإفيه الذي قالوه أثناء المباراة «نيمار بيسخن الشراب»، قائلا:«نيمار كان بيدعك الشراب بيده وأنا افهم أننا بندعك عضلة القدم الأمامية أو الخلفية لكن الشراب كان غريبة لذلك قولت هذا»

موعد مباراة الهلال القادمة

ومن المقرر أن تُقام مباراة فريق الهلال ضد نظيره فريق نافباخور الأوزبكي يوم الإثنين القادم في بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد نافباخور

وتنقل مباراة فريق الهلال ضد نظيره فريق نافباخور الأوزبكي في بطولة دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية وذلك يوم الإثنين.

وكان فريق الهلال حقق الفوز أمام نظيره فريق الرياض بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في بطولة دوري روشن السعودي.