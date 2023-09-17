نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-9-2023.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” أبرز مباريات اليوم الأحد 17-9-2023، والتي تشهد مباريات قوية للأندية المصرية في بطولات إفريقيا، كما يواجه إيفرتون نظيره أرسنال في الدوري الإنجليزي، ويلعب ريال مدريد أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

مباريات اليوم

“الدوري الإنجليزي”

بورنموث × تشيلسي- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون × أرسنال- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

“الدوري الإسباني”

خيتافي× أوساسونا- الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

فياريال× ألميريا- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية× لاس بالماس- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد×ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

“الدوري الإيطالي”

كالياري× أودينيزي- الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1

فروسينوني× ساسولو- الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا× ليتشي- الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 2

فيورنتينا× أتلانتا- الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما× إمبولي- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

“الدوري الألماني”

هايدنهايم× فيردر بريمن- الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

دارمشتات 98 × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

“الدوري الفرنسي”

لوريان× موناكو- الساعة 2 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 4

ستراسبورج× مونبلييه- الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2 Extra

كليرمون فوت 63× نانت- الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ستاد ريمس× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3 Extra

مارسيليا× تولوز- الساعة 6 عصرًا على قناة beIN Sports HD 4

ليون× لوهافر- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

“الدوري التركي”

فنار بخشة× أنطاليا سبور- الساعة 4 عصرا

ألانيا سبور×قاسم باشا- الساعة 8 مساء

طرابزون× بشكتاش- الساعة 8 مساء

“دوري أبطال إفريقيا”

آرمى باتريوريتيك × بيراميدز - مصر- الساعة 4 عصرا

يونياو دو سونجو × بيترو أتلتيكو - الساعة 4 عصرا

بولتس × مازيمبي - الساعة 4 عصرا

جوانينغ جالاكسي × اورلاندو بيراتس - الساعة 4 عصرا

ميدياما × حوريا - الساعة 6 مساء

هافيا كوناكري × الوداد الرياضي - الساعة 7 مساء

دوان × الترجي الرياضي - الساعة 7 مساء

بريميرو دي اوجوستو × الهلال - الساعة 7 مساء

بو رانجرس × شباب رياضي بلوزداد - الساعة 7 مساء

“الكونفدرالية الإفريقية”

باهاردار × النادي الإفريقي - الساعة 3:30 عصرا

سينجيدا بيج ستارز × مودرن فيوتشر - الساعة 4 عصرا