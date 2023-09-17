نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فياريال المتوقع أمام ألميريا اليوم الأحد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان عن تشكيل فياريال المتوقع ضد نظيره نادي ألميريا اليوم الأحد والموافق 17 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024.

ما هو تشكيل فياريال المتوقع ضد ألميريا؟

ويستعرض معكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي التشكيل المتوقع لنادي فياريال ضد نظيره نادي ألميريا اليوم الأحد من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويلعب فياريال مباراة هامة وقوية ضد ألميريا مساء اليوم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء المرتقب بين فياريال أمام ألميريا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل فياريال المتوقع ضد ألميريا

حراسة المرمى: رولى.

الدفاع: ألبيول، ب أو توريس، فويث، استوبينان.

الوسط: كوكولين، كابوى، باريخو.

الهجوم: دانجوما، مورينو، لوسيلسو.

وتنقل أحداث المباراة المرتقبة بين الفريقين عبر قناة Bein sports 5hd premium.

الجدير بالذكر أن فياريال يحتل المركز السادس عشر بالدوري الإسباني برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل ألميريا المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.