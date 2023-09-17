انت الان تتابع خبر نيمار يفجر مفاجأة كروية من العيار الثقيل جعلت جمهور نادي الهلال في حالة سعادة غامرة واحتفال كبير بهذا الخصوص!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشر حساب نادي الهلال مقطع فيديو يظهر اللاعب نيمار وهو يتحدث مع جماهير النادي، حيث عبر عن سعادته بالظهور الأول مع الفريق.

قال نيمار: "أنا سعيد جدًا بالظهور الأول وبالتمريرة الحاسمة، وأنا سعيد جدًا بالفوز الأول. نحن معًا وسأراكم في المرة المقبلة".

يجدر بالذكر أن نجم فريق الهلال نيمار ظهر لأول مرة في مباراة أمس ضد الرياض، والتي كانت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.