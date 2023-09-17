نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون الذي يبحث عن فوزه الأول يواجه أرسنال الطامح لتحقيق اللقب بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق أرسنال نظيره إيفرتون، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك.

ولا يزال إيفرتون بقيادة شون دايك يبحث عن فوزه الأول في مواجهة فريق أرسنال المتألق في جوديسون بارك.

مواجهة ساخنة بين إيفرتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي

هل تتذكر أول مباراة لشون دايك على أرضه كمدرب لإيفرتون؟ الفوز بنتيجة 1-0 على أرسنال بفضل هدف جيمس تاركوفسكي من ركلة ثابتة منح إيفرتون النقاط الثلاث.

كان الأمر برمته يشبه إلى حد كبير بيرنلي في ذلك الوقت، حيث كان المشجعون يأملون أن يجلب المدير الروح القتالية لفريق كلاريت إلى فريق التوفي.

ولا يوجد سبب واضح لفريق إيفرتون، بعد أن جمع فريق التوفيز نقطة واحدة من مبارياته الأربع الافتتاحية، وقدم الفريق أفضل مباراة له هذا الموسم حتى الآن في التعادل المثير 2-2 مع شيفيلد يونايتد.

ومع ذلك، لم يستعيد دايتشي مستواه الجيد على أرضه، حيث خسر مرتين بالفعل هذا الموسم. ومع ذلك، فإن سجلهم الجيد ضد أرسنال في هذا الملعب في السنوات الأخيرة يمنح المشجعين سببًا للتفاؤل قبل مواجهة حاسمة أخرى يجب الفوز بها لفريق التوفيز

ولم يحققوا أي انتصارات في هذا الملعب في زياراتهم الخمس الأخيرة، لكنهم لم يخسروا في الدوري حتى الآن، ولكن العروض أثارت بعض الأسئلة مدى قدرتهم على التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي.

إحصائيات وأرقام قبل مواجهة إيفرتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ولم يخسر أرسنال في آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أرسنال 121 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون، أكثر من أي فريق ضد أي خصم في تاريخ المسابقة.

فاز أرسنال في زيارتين فقط من آخر 11 زيارة له في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جوديسون بارك، ولم يفز بأي من الزيارات الخمس السابقة.

إيفرتون لم يحقق أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ولم يحافظ إيفرتون على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات ولم يسجل بعد على أرضه هذا الموسم.