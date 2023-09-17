نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد في مهمة "الصدارة" أمام سوسييداد بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسييداد، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد من أجل الصدارة يواجه ريال سوسييداد

وسيتطلع ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق خمسة انتصارات متتالية عندما يستضيف ريال سوسيداد في سانتياغو برنابيو.

وبعد موسم 2022/23 المخيب للآمال، استعاد ريال مدريد عافيته بطريقة ما، ومن المقرر أن يواجه ريال سوسيداد في الجولة الخامسة من موسم الدوري الإسباني 2023/24.

فاز لوس بلانكوس في كل مباراة من مبارياته حتى الآن، في حين أن الزوار لم يخسروا بعد في الموسم الجديد.

يبدو فريق كارلو أنشيلوتي مصممًا منذ البداية، لم يكونوا في أفضل حالاتهم في جميع مبارياتهم الأربع في الدوري حتى الآن، لكنهم أنجزوا المهمة في كل مرة دخلوا فيها إلى أرض الملعب، ويحتل لوس بلانكوس وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة من مبارياته الأربع خلف برشلونة المتصدر.

ويتجه الفريق إلى هذه المواجهة بعد فوزه على خيتافي 2-1، لقد تأخروا في النتيجة قبل أن يعودوا في الشوط الثاني ويحققوا الفوز في الوقت بدل من الضائع بفضل أحدث نجومهم جود بيلينجهام.

وفي الوقت نفسه، لم يخسر الضيوف في الموسم الجديد، لكنهم فازوا بواحدة فقط من مبارياتهم الأربع، بدأوا بثلاثة تعادلات متتالية قبل الفوز في مباراتهم الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.

وحقق ريال سوسيداد النقاط الثلاث أمام غرناطة بفوزه بنتيجة 5-3، في حين أن النتيجة قد تشير إلى أنها كانت مباراة متكافئة، فإن الواقع هو أن سوسيداد سيطر على المباراة، قاد نجم ريال مدريد السابق تاكيفوسا كوبو الفريق للفوز بعد تسجيل هدفين.

إحصائيات وأرقام قبل مواجهة ريال مدريد وريال سوسييداد

في آخر 44 لقاء بين الفريقين، فاز ريال مدريد في 26 مباراة بينما فاز ريال سوسيداد تسع مرات فقط.

فاز ريال مدريد في أول أربع مباريات في الدوري هذا الموسم.

ولم يخسر ريال سوسيداد حتى الآن هذا الموسم بثلاثة تعادلات وفوز.

خسر لوس بلانكوس مرة واحدة فقط في آخر 12 مباراة على أرضه.

فاز الزوار مرة واحدة فقط من أصل ست مباريات خارج أرضهم.