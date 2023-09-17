نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرة العالمية بين يديك - برشلونة يترقب موقف سانشو.. وأرسنال يبيع نجم الفريق إلى يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” أهم أخبار الكرة العالمية في كل صباح من كل يوم جديد، حيث يرغب برشلونة في ضم جادون سانشو، وأرسنال يفكر في بيع نجمه توماس بارتي.

أهم أخبار الكرة العالمية بين يديك

برشلونة مهتم بالتعاقد مع جناح مانشستر يونايتد وإنجلترا جادون سانشو، 23 عامًا، وسط ابتعاده عن الفريق في أولد ترافورد. (سبورت - الإسبانية)

سيؤجل مانشستر سيتي إجراء محادثات بشأن عقد جديد مع كيفن دي بروين، الذي يمتد عقده الحالي حتى صيف 2025، حتى يعود لاعب خط الوسط البلجيكي البالغ من العمر 32 عامًا من إصابة طويلة في أوتار الركبة. (ديلي ستار)

قد يتم بيع لاعب خط وسط أرسنال وغانا توماس بارتي، 30 عامًا، في يناير مع وجهة محتملة ليوفنتوس. (فوتبول إنسايدر)

يستهدف شيفيلد يونايتد التعاقد مع المدير الفني السابق كريس وايلدر كبديل لبول هيكينجبوتوم، بعد الهزيمة أمام توتنهام يوم السبت. (ديلي ميل)

اقترب أرسنال من الاتفاق على عقد جديد مدته أربع سنوات مع لاعب خط الوسط النرويجي مارتن أوديجارد، 24 عامًا، براتب يزيد عن 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. (فوتبول إنسايدر)

رفع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 38 عامًا، دعوى قضائية ضد نادي يوفنتوس السابق للحصول على 17 مليون جنيه إسترليني من الأجور التي تركت معلقة خلال جائحة كوفيد 19. (لاجازيتا ديلو سبورت – الإيطالية)

لا يزال إيفرتون حريصًا على التعاقد مع جناح ليدز وإيطاليا ويلفريد جنونتو، 19 عامًا، بعد فشله في استقطاب اللاعب في الصيف. (فوتبول إنسايدر)

يتنافس بايرن ميونيخ وريال مدريد على تعيين لاعب خط وسط منتخب إسبانيا السابق ومدرب باير ليفركوزن الحالي تشابي ألونسو مدربًا للفريق في الصيف المقبل. (موندو ديبورتيفو – الإسبانية)

سيحاول نادي دينامو زغرب ضم لوكا مودريتش إعادة التعاقد مع لاعب خط الوسط الكرواتي البالغ من العمر 38 عامًا من ريال مدريد في يناير. (90 دقيقة)

قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إن النادي الإسباني يخطط لتجديد عقد مودريتش. (فابريزيو رومانو)

من الممكن أن يتم إلغاء عقد لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا، 30 عامًا، مع يوفنتوس اعتمادًا على نتيجة التحقيق في اختبار المنشطات. (فابريزيو رومانو)

كونور غالاغر سعيد حاليًا في تشيلسي، على الرغم من أن توتنهام يخطط لضم لاعب خط الوسط الإنجليزي، 23 عامًا، في يناير. (فوتبول إنسايدر)

قد تتعرض عملية استحواذ شركة 777 بارتنرز على نادي إيفرتون للتهديد بعد بدء تحقيق في أعقاب المخاوف التي أثيرت بشأن استثمار الشركة في كرة السلة البريطانية. (تلجراف)

لم يناقش برشلونة بعد تمديد العقد مع هدف مانشستر يونايتد السابق فرينكي دي يونج، 26 عامًا، مع استمرار العقد الحالي للاعب خط الوسط الهولندي حتى عام 2026. (ماركا - الإسبانية)

أتلتيك بلباو واثق من أن نيكو ويليامز سيوقع عقدًا جديدًا، على الرغم من أن برشلونة أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع الجناح الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا، والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل. (سبورت - الإسبانية)