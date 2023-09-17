نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور - تكريم منتخب مصر للكرة النسائية لإنجي عطية بعد إعتزالها اللعب الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام منتخب مصر لكرة القدم النسائية باستقبال واحدة من أحدى أساطير كرة القدم النسائية اللاعبة إنجي عطية قائدة منتخب الفراعنة.

وكانت إنجي عطية قائدة منتخب مصر قد أعلنت إعتزالها اللعب الدولي الشهر الماضي بعد مسيرة طويلة ومشرفة مع منتخب كرة القدم النسائية.

تكريم منتخب مصر للكرة النسائية لـ إنجي عطية

وقام الجهاز الفني بقيادة محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات وجميع لاعبات المنتخب بإستقبال إنجي عطية في مقر المعسكر المغلق للمنتخب المصري لتكريمها والإحتفال بمسيرتها الكبيرة مع المنتخب الوطني، وقامت لاعبات المنتخب المصري بإهدائها التوقيعات على تيشيرت رقم 19 الذي كانت ترتديه أنجي عطية خلال مسيرتها.

وتعتبر إنجي أحد أساطير الكرة النسائية المصرية حيث شاركت مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية مرتين عام 1998 و2016، وحصلت مع وادي دجلة على بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية 8 مواسم وكأس مصر.