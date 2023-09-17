نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشافي يطارد صفقة مميزة من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه مسؤولو فريق الكرة الأول بنادي برشلونة أنظاره صوب واحد من اللاعبين المميزين بالليجا للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

برشلونة يطارد صفقة قوية من الدوري الإسباني

وقالت صحيفة سبورت أن تشافي يسعى للحصول على لاعب يجيد اللعب أمام قلبي الدفاع مثل اوريول روميو لاعب جيرونا السابق.

وعلى الرغم من إجادة الثنائي الهولندي فرينكي دي يونج والكاي جوندوجان في هذا المركز إلا أن مدرب البلوجرانا يفضل التوقيع مع عنصر جديد.

ويعد جيدو رودريجيز لاعب نادي ريال بيتيس من الأسماء التي لمعت في عين تشافي وهو الذي يحظى بإعجاب من مجلس الإدارة من الصيف الماضي.

وينتهي عقد رودريجيز في الصيف القادم وهو ما يحتم على فريقه الموافقة على رحيله في الشتاء بمقابل مادي منخفض حال لم يوافق على التجديد.