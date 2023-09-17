نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتفوق على المصري في تاريخ المواجهات.. تعرف على أرقام 126 مباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق المصرى البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي والمصري في أولى جولات الدوري العام

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمصري في أولى جولات بطولة الدوري العام الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي

وتذاع مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي على قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.



126 مباراة جمعت الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

واجه الأهلى نظيره المصري البورسعيدي في 126 مباراة بالدوري الممتاز وحقق المارد الأحمر الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 37 مباراة وفاز المصري في 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.

ويُعد مؤمن زكريا لاعب الأهلي والمصري السابق هو هداف مباريات الفريقين (4)، متساويا مع أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق.

عودة بعثة الاهلي من السعودية

عادت بعثة النادى الاهلي من السعودية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

وقد تأخرت بعثة الأهلي في العودة إلى القاهرة، بعدما أدى لاعبو الفريق الأحمر مناسك العمرة أمس السبت عقب مباراة السوبر.

ومن المقرر أن يعود فريق الأهلي لخوض تدريباته الجماعية بشكل مباشر من أجل الاستعداد لخوض مباراة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.