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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الكرة الأول بنادي انتر ميامي الامريكي خسارة مفاجأة على يد فريق نادي أتالانتا يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد.

رقم سلبي لإنتر ميامي.. والسبب ليونيل ميسي

سجل ثنائية فريق نادي انتر ميامي الإكوادوري ليوناردو كامبانا احدهما من ركلة جزاء في الوقت الذي سجل فيه خماسية أتلانتا طريق تريستان مويومبا وكمال ميلر (بالخطأ في مرماه) وبروكس لينون وجورجوس جياكوماكيس وتايلر وولف.

وكسرت تلك الخسارة سلسلة من اثنتي عشر مباراة متتالية دون خسارة لنادي انتر ميامي 11 انتصار وتعادل منذ الظهور الأول لليونيل ميسي.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد فريق نادي إنتر ميامي عند 28 نقطة من 27 مباراة، بينما يمتلك دي سي يونايتد التاسع (آخر المراكز المؤهلة إلى المراحل النهائية)، 35 نقطة من 29 جولة.