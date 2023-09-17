نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الزمالك الجديد مهدد قبل أن ينجح.. إليك التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال ماجد الحنبلي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك الاسباب التي دفعته للتقدم بطعن على ترشح الكابتن فاروق جعفر وحسين لبيب على نفس المنصب خلال الانتخابات التي تقام يوم 20 اكتوبر القادم.

الحنبلي يوضح أسباب طعنه على ترشح لبيب وجعفر

وفي تصريحات تلفزيونية ادلى بها الحنبلي لقناة النهار قال أن حسين لبيب يفقد واحدة من شروط الترشح للانتخابات وهو نقل العضوية الخاصة به من رياضية إلى عاملة.

وأضاف:" فاروق جعفر فقد الشرط الخاص بالسمعة خاصةً أن هناك قضية تحمل الرقم 170 لعام 2014 جنايات شمال الجيزة وصدر فيه حكم بحبسه ثلاثة سنوات في جناية التزوير والتوقيع بالاكراه ولم ينجح في رد اعتباره".

وأنهى:" الاثنين شخصيتان محترمتان ولا خلاف على ذلك لكن من حقي كمرشح أن اقوم بالطعن عندما يترأى لي أن هناك احدًا لم يستوفي الشروط نحن نخوض معركة انتخابية، خصوصًا بعد استبعاد رئيس نادٍ بسبب حُكم".