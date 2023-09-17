نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجانب الزمالك على صفيح ساخن.. 3 لاعبين يتصدرهم الجزيري على وشك الانفجار (القصة كاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من مشكلات مالية طاحنة وهي التي تفسر ما ظهر عليه اللاعبين يوم أمسس خلال مواجهة أرتا سولار الجيبوتي التي خسرها رجال أوسوريو بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الافريقية للموسم الكروي الجديد 2023.

اجانب الزمالك يتقدمون بشكوى بسبب المستحقات

وقال الاعلامي عمر ربيع ياسين ان سيف الدين الجزيري تقدم بالفعل بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين الاجانب على الرغم من صرف كافة الأموال الخاصة بنجوم الفريق المصريين".

ولم يقتصر الأمر على الجزيري فحسب بل تقدم سامسون اكينولا هو الاخر بشكوى وطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة أو فسخ العقد عقب أربعة أيام من الآن والحصول على عقده بالكامل وهو ما يشكل هاجس كبير داخل القلعة البيضاء.

وآخر اللاعبين الاجانب الذين سيقومون بشكوى المارد الابيض هو حمزة المثلوثي الذي طلب الحصول على الاموال المستحقة لدى فريقه عقب العودة إلى مصر فجر اليوم وإلا سيقوم بمقاضاه النادي.

يُذكر أن اللاعبين الاجانب رفضوا كافة محاولات عبد الواحد السيد مدير الكرة ورئيس البعثة في تنزانيا لتهدئة الوضع.