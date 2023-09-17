نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانت ضيفًا ثقيلًا على كليرمون فوت 63 في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرحل فريق نادي نانت اليوم الأحد لمواجهة فريق نادي كليرمون فوت 63 على ملعب جبريل مونتيد لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الكروي الجديد 20223-2024.

توقيت متابعة مباراة نانت ضد كليرمون فوت 63

وتنطلق فعاليات مباراة نانت ضد كليرمون فوت 63 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد كليرمون فوت 63

تنقل فعاليات مباراة نانت ضد كليرمون فوت 63 عبر قناة بي ان سبورت beIN Sports HD Xtra 1 الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الليج آن في الشرق الاوسط.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل المباراة

وقبل تلك المواجهة يحتل أصحاب الارض المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة من تعادل وثلاثة هزائم بينما يأتي نادي نانت في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين من تعادلين وخسارتين.

