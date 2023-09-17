نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم نجم الأهلي السابق.. 4 لاعبين عرب يتخطون رواتب نجوم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ساعد دخول لغة المال في الساحرة المستديرة بالسنوات الأخيرة، في تغيير خارطة رواتب اللاعبين بشكل ملحوظ خاصة في ظل المقارنة التي يضربها البعض الآن بين الدوريات العربية والأجنيية.

ولعل أبرز الدوريات العربية التي تشهد طفرة كبيرة في الوقت الأخير هو الدوري السعودي والقطري، الذي أصبح يضم العديد من نجوم أوروبا، خاصة دوري روشن الذي نجح في استقطاب نجوم العالم مثل، ساديو ماني وياسين بونو وكريم بنزيما وكانتي وفابينيو وفيرمينيو ونيفيز وسافيتش وكوليبالي وهندرسون ورياض محرز، بجانب جوتا ونيمار ورونالدو.

- 6 لاعبين عرب يتخطون رواتب نجوم أوروبا

ويقدم الفجر الرياضي، قائمة صغيرة على سبيل القصر وليس الحصر لبعض اللاعبين العرب الذي تخطى رواتبهم نجوم أوروبا في الدوريات المختلفة:

1- الجزائري ياسين براهيمي

نجم نادي الريان القطري، والذي يتقاضى قيمة مالية تبلغ 5.5 مليون يورو في الموسم، ليتخطى رواتب بعض نجوم أوروبا في الأندية الكبرى مثل يوفنتوس وتشيلسي وبرشلونة، حيث تفوق على كل من، فيديريكو كييزا - يوفنتوس | 5 ملايين يورو سنويًا - هاكان أوجلو - إنتر | 5 ملايين يورو سنويًا

هيونج مين سون - توتنهام | 4.8 مليون يورو سنويًا

نيكولاس بيبي - آرسنال | 4.8 مليون يورو سنويًا

ماركو أسينسيو - قبل رحيله من الريال | 4.7 مليون يورو سنويًا

بيدري - برشلونة | 4.5 مليون يورو سنويًا

كالوم هودسون أودوي - تشيلسي | 4.1 مليون يورو سنويًا.

2- عبد الرازق حمد الله

المهاجم المغربي نجم نادي اتحاد جدة السعودي، والذي يتقاضى راتب يقترب من 2.5 مليون يورو سنويا، ليتخطى رواتب كل من، أوباميانج مع تشيلسي وأوريجي بجانب زاباتا نجم أتالانتا الذي يتقاضى 1.8 مليون يورو في الموسم.

3- بغداد بو نجاح

المهاجم الجزائري المخضرم نجم نادي السد القطري، والذي يتقاضى راتب سنويا يصل إلى 3 مليون يورو، والذي تخطى راتب أنطوني مارسيال قبل رحيله إلى مانشستر يونايتد والذي كان يتقاضى 2.8 مليون يورو مع فريقه السابق إشبيلية.

4- أحمد حجازي

المدافع الدولي المصري نجم فريق اتحاد جدة السعودي، والذي يتقاضى راتب يقترب من 3.4 مليون يورو سنويا، وتخطى كل من، شكرينيار نجم إنتر ميلان والذي يتقاضى 3 ملايين يورو سنويًا، بجانب فيكايو توموري نجم ميلان، والذي يتقاضى 2 مليون يورو سنويًا.