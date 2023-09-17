نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة بورنموث.. رقم سلبي لمدرب تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي رقما سلبيا مع البلوز قبل مواجهة بورنموث خارج ملعبه.

رقم سلبي لمدرب تشيلسي

وعلى صعيد الأرقام لم يفز بوتشيتينو في آخر 13 مباراة بالدوري الإنجليزي خارج ملعبه، حيث تعرض الأرجنتيني لـ 10 هزائم، و3 تعادلات.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق بورنموث مساء اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.

