نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيلينجهام يقلب الطاولة".. ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وسوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2023\2024، بعد مرور 5 جولات من البطولة حتى الآن.

وتستعد كتيبة الميرنجي اليوم لمواجهة صعبة أمام العنيد ريال سوسيداد، ضمن الجولة الخامسة من الليجا.

- ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1 – جود بيلينجهام – 5 أهداف

2 – تاكيفوسا كوبو – 3 أهداف

3 – ألفارو موراتا – 3 أهداف

4- ويليان جوزيه – 3 أهداف

5 – روبرت ليفاندوفسكي – 3 أهداف

6 – فيران توريس – 3 أهداف

7 – هوجو دورو ‏ – 3 أهداف

8 – جوركا جوروزيتا ‏ – 3 أهداف

9 – جوناثان يانخيل هيريرا – هدفين

10 – داروين ماتشيز – هدفين

11 – بورخا مايورال – هدفين

12 – ألكسندر سورلوث – هدفين

13 – ماركوس يورينتي – هدفين

14 – ممفيس ديباي – هدفين

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.