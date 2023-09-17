انت الان تتابع خبر مواجهة العمالقة: موعد حاسم لمباراة نارية بين ريال مدريد وريال سوسيداد... تعرف على القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنتظر جماهير وعشاق المرينجي موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل نادي ريال مدريد هذه المباراة محتلًا المركز الثاني خلف برشلونة برصيد 12 نقطة في الدوري الإسباني، بعد فوزه في المباراة الأخيرة على خيتافي بنتيجة 2-1، ويحتل نظيره المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تلعب مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني غدًا الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني حصريًا على شبكة قنوات beIN SPORTS HD1 القطرية، وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد عبر شاشتها.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

ويأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال سوسيداد كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فران جارسيا- دافيد ألابا- أنطونيو روديجر- داني كارباخال.

خط الوسط: أوريليان تشواميني- إدواردو كامافينجا.-توني كروس- جود بيلينجهام .

في الهجوم: رودريجو- خوسليو.

ويأتي تشكيل ريال سوسيداد المتوقع ضد ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: أليكس ريميرو.

خط الدفاع: تراوري، زوبيلديا، نورماند، تيرني.

خط الوسط: منديز، زوبيمندي، ميرينو.

في هذا الهجوم القوي والمثير، يتميز فريقنا بثلاثة لاعبين موهوبين ومتميزين هم كوبو، أويارزابال، وبارينيتشيا. يعتبر كوبو لاعبًا شابًا وموهوبًا، حيث يتمتع بمهارات فريدة وقدرات استثنائية في الملعب. يتميز بتسديداته القوية والدقيقة وقدرته على تمرير الكرة ببراعة وذكاء. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بسرعة فائقة وقدرة على الاندفاع بسرعة بين اللاعبين المنافسين.

أما أويارزابال، فهو لاعب متعدد المواهب ومتميز في مركز الوسط. يتمتع برؤية استثنائية للعبة وقدرة فائقة على التحكم في الكرة. بفضل تمريراته الدقيقة والإبداعية، يمكنه إنشاء فرص تهديف رائعة لفريقنا. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بقوة بدنية مذهلة وقدرة على الدفاع والتحامل على الكرة بشكل فعال.

وأخيرًا، يأتي بارينيتشيا ليكمل هذا الثلاثي المميز. يعتبر بارينيتشيا مهاجمًا ماهرًا ومتميزًا في تسجيل الأهداف. يتمتع بمهارات فنية رائعة وقدرة على التلاعب بالكرة بشكل استثنائي. بفضل تصويباته القوية والدقيقة، يمكنه تحويل أي فرصة إلى هدف. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بقوته البدنية وقدرته على اللعب بشكل متميز في المناطق الضيقة.