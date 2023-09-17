انت الأن تتابع خبر نادي الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى نادي الاتحاد السعودي، ضربة قوية بعد تأكد غياب البرازيلي إيجور كورونادو، عن مباراة الفريق أمام أجمك الأوزبكي، غدا، الإثنين 18 سبتمبر 2023، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.

صحيفة “الرياضية” السعودية، كشفت أن البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد ، قد استبعد البرازيلي إيجور كورونادو، من حساباته في مواجهة الفريق، غدًا، أمام أجمك الأوزبكي بافتتاح منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

الصحيفة أضافت أن المدرب البرتغالي سيعتمد خلال التدريب الرئيسي، اليوم، الأحد، على اللاعبين الأجانب الخمسة الذين سيزج بهم في هذه المباراة، التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” في جدة.

صحيفة المدينة السعودية، قالت أنه من المتوقع أن يكون كورنادو جاهز للمشاركة مع الفريق في لقاء الفتح يوم الخميس المقبل.

وكان نادي الاتحاد قد فاز بهدف دون رد، على حساب فريق الأخدود في الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

المباراة التي ستقام في إطار لجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الجاري، ستقام يوم الاثنين الذي يوافق الثامن عشر من سبتمبر 2023.

توقيت مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

اللقاء سينطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي وأجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

المباراة منقولة عبر قناة ssc sports السعودية، الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.