فـي الأسبوع الرابع لدوري عمانتل

– مواجهة عصيبة بين عبري والنصر.. فمن يكسب الرهان !!!

– ظفار «الجريح» بقيادة فنية جديدة فـي مهمة محددة أمام طموحات بهلاء «المحير»

متابعة ـ صالح البارحي:

تتواصل مباريات الأسبوع الرابع لدوري عمانتل للموسم الكروي 2023 /‏ 2024 ، حيث نصل اليوم معكم إلى المباراتين رقمي 21، 22 من عمر دورينا … فبالأمس انطلق الأسبوع الرابع عبر لقائي الوحدة مع صحار بمجمع صور والشباب مع نادي عمان بمجمع الرستاق، فيما يتابع الوسط الرياضي مساء اليوم مباراتين، تجمع الأولى عبري والنصر بمجمع عبري عند الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة، والثانية من مجمع السعادة وتجمع ظفار وبهلاء عند الخامسة واربعين دقيقة، لقاءان لا يقبلان القسمة على اثنين بأي حال من الأحوال، فالوضع اصبع عصيبا لبعض الفرق التي لها تاريخ طويل في مشوارها الكروي المحلي، ولكنها اختفت إلى الآن ولم تقدم الشيء الكثير وأبرزها النصر الذي لا زال بعيدا عن مستواه ومن بعده ظفار الذي تعرض لخسارتين متتاليتين في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي، فيما تستكمل مباريات هذا الاسبوع عبر لقاء وحيد غدا، يجمع بين الرستاق والسيب على ساحة مجمع الرستاق في السادسة وخمس وثلاثين دقيقة إن شاء الله تعالى .

مباراتا اليوم تحتاجان إلى عمل كبير من الأطراف الأربعة وهذا لا شك فيه، فضياع النقاط بالدور الأول يعني معاناة مضاعفة بالدور الثاني، وهذا في حد ذاته يحتاج إلى جهد جهيد لتحقيق المبتغى بنهاية المطاف، ومن يعلم حينها فلربما تغيرت الظروف وانطلق القطار بسرعة فائقة وحينها ستكون العواقب ليس كما ينبغي إن جاز لي التعبير .

لقاء عصيب

مواجهة عصيبة تلك التي ستجمع بين عبري العائد من خسارة كبيرة أمام النهضة من مجمع البريمي في الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدف وحيد مع النصر القادم من تعادل سلبي على ارضه وبين جماهيره أمام الشباب، عبري لعب مباراتين كليهما بثبات ومستوى جيد خاصة أمام الشباب والتي كسبها بهدف نظيف، فيما تفوق عليه النهضة نظير فارق العناصر والقدرات بين الطرفين رغم أنه قدم مباراة جيدة كذلك، ويحتل الفريق القادم من دوري المظاليم للمرة الأولى في تاريخه المركز الثامن برصيد (3) نقاط من لقائين نظير تأجيل مواجهته أمام السيب من الجولة الأولى لدورينا، فيما النصر الذي لم يكشف عن أي شيء من قدراته حتى الآن فيحتل المركز قبل الاخير برصيد نقطة واحدة بدون تسجيل أي هدف حتى الآن في ثلاث مواجهات كاملة، حيث خسر أمام بهلاء صفر/‏‏1 وأمام السيب بذات النتيجة وتعادل أخير أمام الشباب سلبيا، وبالتالي فإن حاجة النصر للنقاط الثلاث أكثر من عبري إلا أن الاخير أظهر عنادا كبيرا بقيادة محسن درويش وأكد بأنه فريق لا يستهان به وان تواجده بدوري الكبار ليس للنزهة بل لإثبات الذات بعيدا عن أي مبررات قد تساق في هذا الشأن .

من يكسب المواجهة يا ترى … وهل يذوق النصر نغمة الفوز بعد أن غابت عنه حتى الآن في هذا الموسم أم أن عبري سيؤكد على جسارته في مواجهة الكبار !!!

مهمة محددة

مهمة محددة يدخل بها ظفار مواجهته اليوم أمام بهلاء، فالفوز هو المطلب الوحيد للفريق الأحمر الذي تعرض لخسارتين متتاليتين أمام صور بملعبه وأمام جماهيره صفر/‏‏1 وأمام صحار بنتيجة كبيرة في شأن الزعيم بثلاثية نظيفة، قرار مجلس الادارة بتغيير الجهاز الفني كان سريعا للغاية فتم الاستغناء عن خدمات المصري حمادة صدقي ومعاونيه والاستعانة بخدمات ابني النادي يونس أمان وصالح عبد ربه اللذين توليا المهمة عن قناعة تامة، علما بأنهما نجحا في المهمة الأولى أمام النصر بعد أن فاز الزعيم 2/‏‏صفر في أول ظهور بدوري كأس الاتحاد، ظفار حاليا يحتل المركز السابع برصيد (3) نقاط وبات عليه الاستفاقة العاجلة قبل أن تخذل الخبرة لاعبيه الشباب الذين يدخل بهم الفريق هذا الموسم .

بهلاء يحتل المركز الخامس برصيد (4) نقاط بعد فوز على النصر 1/‏‏صفر وخسارة أمام نادي عمان صفر/‏‏1 وتعادل مع الرستاق 1/‏‏1 ، الفريق قدم ثلاث مستويات مختلفة وظهر بأداء مغاير في كل مباراة من المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، وبالتالي ذاق كل جوانب مباريات كرة القدم عطفا على ما قدمه في كل مباراة، الفريق خرج منه عدد من اللاعبين المؤثرين لكنه لا زال يحافظ على قدرته في التعامل مع الظروف المحيطة بشيء من الحذر والحيطة بعيدا عن المبالغة في الطموح، عبدالعزيز الريامي يعلم تماما بأنه يواجه فريقا كبيرا ويدافع عن كبريائه التي فقدها في اللقائين الماضيين بدورينا، وبالتالي فهو مطالب بتوخي الحيطة والحذر أمام ظفار ورغبة الجهاز الفني الجديد بتسجيل بداية نموذجية بالنسبة لهما، لذلك فإن المبالغة في الطموح قد يفقد بهلاء نقاط المباراة كاملة، وحينها ستبدأ رحلة مختلفة عما هي عليه الآن.. مباراة بمهمة محددة للطرفين … فمن ينجح فيها !!!