فريق اتحاد الحشية يتوج بدوري الثانية بنادي العامرات وشباب الشعبية ثانيا

العامرات ـ من عبدالله الجرداني:

توّج فريق اتحاد الحشيّة بلقب بطولة نادي العامرات لفرق الدرجة الثانية لموسم 2023م؛ بعد تغلبه على فريق شباب الشعبية بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في وقت المباراة الأصلي، وقد شهدت المباراة تنافسا قويا بين الفريقين وقدّم اللاعبون مستوى عاليا من الأداء الفني الكروي، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين على مدرجات نادي العامرات، وأقيمت المباراة برعاية محسن بن هاني البحراني رئيس النادي.

اتسمت المباراة بالهدوء والحذر في مستهل الشوط الأول، ثم حاول الفريقان الوصول إلى مرمى الخصم في أكثر من مناسبة إلّا ان الدفاعات شكّلت قوة حماية حالت دون اهتزاز الشباك كما أن تألق حارسي الفريقين كان له الدور في بقاء الشباك نظيفا، ويستمر اللعب بأداء مميز وتبادل كلاهما السيطرة على مجريات اللعب من خلال التمريرات الرائعة وسرعة الأداء وتنويع أسلوب اللعب.

وفي الشوط الثاني ظل اللعب سجالا بين الفريقين وسط تشجيع متواصل من جماهير الفريقين، وحاول الفريقان الوصول إلى منطقة المرمى عبر هجمات مرتدة وتسديدات طويلة وأخرى عبر ركلات ركنيّة وركلات حرّة نفّذت إثر أخطاء عدة من لاعبي الفريقين إلا أن جميعها نقصتها اللمسة الأخيرة، حتى أتت صافرة حكم اللقاء معلنة إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ بعدها الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح فريق إتحاد الحشيّة ليتمكن من تدوين اسمه في سجل أبطال نادي العامرات عقب حصوله على لقب بطل دوري الدرجة الثانية وجاء فريق شباب الشعبية في المركز الثاني.