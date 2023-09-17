«الأحداث الرياضية الكبرى» تحت المجهر فـي برنامج دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة

بدأ صباح أمس الفصل السادس من برنامج دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة الذي تنظمه اللجنة الأولمبية العُمانية ممثلة في الأكاديمية الأولمبية العُمانية بالتعاون مع التضامن الأولمبي الدولي، ويستمر حتى يوم غدا حيث يتناول محور تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

ويقدم الفصل السادس المحاضر دياميل فاي كبير مستشاري اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حيث سيتم التركيز على تقييم الأحداث الرياضية ومدى ملاءمتها للمؤسسة، وتحديد المراحل الرئيسية التي تدخل في تنظيم الحدث من حيث التخطيط الأولي إلى التنفيذ، وترتيب المهام الرئيسية التي تدخل في إدارة الحدث بما في ذلك الأمور الإدارية والتسويقية والمالية واللوجستية، بالإضافة إلى وضع الإطار القانوني والعملي المناسب، وتحديد وإدارة الموارد البشرية اللازمة، واختيار موارد المنشآت لتنظيم الحدث، وأخيراً جدولة ومتابعة وتقييم استخدام هذه الموارد.

وسيُختتم البرنامج في شهر أكتوبر القادم، حيث سيستعرض الدارسون مشاريعهم النهائية التي تتضمن مشكلة إدارية تعيق المؤسسة التي ينتمي إليها الدارس وكيفية علاجها من وجهة نظره بناءً على ما تم طرحه في كتاب إدارة الهيئات الرياضية الأولمبية والذي يعتبر أحدث كتاب في المجال الرياضي والمقدم من قِبل التضامن الأولمبي، أو أن يتناول الدارس وضع إداري مثالي مطبق في مؤسسته الرياضية موضحاً فيه الأسباب بناءً على ما تم استنتاجه من أفكار الكتاب وفصول البرنامج الستة، وسيتم إرسال الدراسات إلى التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية مرفقا بملخص عرض الدراسة ليتم تقييمه بصورة نهائية بعد اعتماد النتيجة من مدير الدورة المعتمد من اللجنة الأولمبية الأولمبية الدولية.