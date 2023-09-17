أحمد جودة - القاهرة - موعد وملعب مباراة بايونيرز وتلا في افتتاح دوري القسم الثاني

أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني مواعيد مباريات الموسم الجديد 2023/2024 الذي سيقام بنظام المجموعتين تضم الاولى أندية دوري المحترفين والثانية موزعه على 6 مجموعات.



ويشارك فريق تلا في المجموعة الخامسة التي تضم أندية المنصورة والمالية والصيد بالمحلة وبايونيرز وبني عبيد وكفر الشيخ والقزازين ونبروة وبلقاس.



ومن المقرر أن يلتقي فريق تلا في الجولة الأولى مع نظيره فريق بايونيرز يوم الاربعاء الموافق 11 اكتوبر المقبل وستقام المباراة على ملعب رأس البر بدمياط.