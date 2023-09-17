نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يهزم كليرمونت بهدف نظيف في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت في تحقيق الفوز أمام نظيره كليرمونت بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب "جابرييل مونتبيد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

ويحتل نانت بعد هذا الفوز المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في لقاء والتعادل في مباراتين وخسارة مثلهما، فيما يحتل فريق كليرمونت المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة أربعة لقاءات.

أحداث مباراة نانت وكليرمونت في الدوري الفرنسي

أجرى بيار أريستوي المدير الفني لفريق نانت تبديلًا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، حيث خرج إجانتيوس جاناجو ليدخل بدلًا منه مصطفى محمد.

وجاء أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد في الدقيقة 48 لصالح نانت عن طريق موزيس سيمون، بعد تمريرة بالخطأ من الحارس موري دياو ليتابعها فلورينت موليت بتمرير إلى زميله موزيس الذي سدد كرة رائعة من جهة اليسار، مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك.

وحدث سجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من عمر المباراة ولكن دون تشكيل أي خطورة على المرميين لينتهي اللقاء بفوز نانت بهدف دون رد.