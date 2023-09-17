نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم موقعه بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره الجيش الرواندي في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يتعادل مع الجيش الرواندي

وسيطر بيراميدز على أحداث المباراة في الشوط الثاني وكان قريبا من التسجيل لولا إهدار عديد الفريق.

ومن المنتظر أن يحسم بيراميدز تأهله في لقاء الإياب بالقاهرة والذي سيقام نهاية الشهر الجاري.

وأهدى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز ورئيس بعثة فريق الكرة في رواندا، درع النادي للسفارة السفارة المصرية في العاصمة الرواندية كيجالي تقديرا لجهودها في تسهيل مهمة بعثة النادي خلال رحلتها إلى كيجالي لخوض مباراة الجيش في إطار مباريات دوري الأبطال.

وأهدى رئيس بيراميدز درع النادي لسيادة السفيرة رانيا البنا سفير جمهورية مصر العربية في كيجالي، بعد جهودها وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية في تسهيل مهمة الفريق.

كما تبادل المهندس ممدوح عيد الدروع التذكارية مع رئيس نادي الجيش الرواندي في ملعب بيلي كيجالي على هامش لقاء الفريقين.