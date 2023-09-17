نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الهلال السعودي: المسؤولية كبيرة علينا.. وشكوك حول مشاركة نيمار أمام نافباخور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي، عن مباراة فريقه غدًا أمام نظيره نافباخور نامانجان الأوزبكي في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ماذا قال مدرب الهلال السعودي قبل اللقاء الآسيوي؟

خيسوس قال في المؤتمر الصحفي:"غدًا افتتاحية لقاءاتنا في آسيا، لذلك سنعمل على تحقيق الإنتصار، رغم أننا لم نحظى بأيام كافية للاستعداد".

وأضاف:"نعد الجماهير بأن نقدم في المباريات المقبلة نفس الجودة التي قدمناها في لقاء الرياض الماضي".

وتابع:"المسؤولية كبيرة علينا لأن الهلال حقق البطولة الآسيوية أكثر من مرة في الأعوام القريبة الماضية، لذلك سنعمل جاهدين للسعي نحو اللقب".

وزاد:"بعد نهاية مران اليوم سنحدد أسماء الخماسي الأجنبي الذين سيشارك في المواجهة، خصوصًا بعد أن نتطمئن على الثنائي نيمار وميشايل حيث يعاني الثنائي من بعض الآلام".

وواصل:"أمر إيجابي في البطولة الآسيوية أن يكون بمقدور كل مدرب استبدال الخماسي الأجنبي قبل كل مباراة".

وأوضح:"نيمار يملك جودة كبيرة، وهو لاعب مميز على مستوى العالم، لديه بعض الآلام العضلية، لكن سنتأكد الليلة إذا كان بإستطاعته المشاركة غدًا أم لا".

وأشار:"غياب سالم الدوسري سيؤثر علينا، لأنه وصل لمستوى عالي على مستوى صناعة وتسجيل الأهداف، لكن من سيعوضه سيكون بأتم الجاهزية".

وأكمل:"الهلال يتميز باستمراره في المنافسات الآسيوية وهو دائمًا يحقق البطولة أو يصل للنهائي".

واختتم تصريحاته:"الأندية السعودية في كأس العالم للأندية لا يتم انصافها لمحدودية اللاعبين الأجانب بينما السقف مفتوح لأندية أوروبا وأمريكا الجنوبية".