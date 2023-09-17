كريم بنزيما: بطولة دوري أبطال آسيا مهمة للغاية ونسعى للفوز على أولماليك الأوزبكي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي عن مباراة فريقه غدًا أمام أولماليك الأوزبكي بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

كريم بنزيما: بطولة دوري أبطال آسيا مهمة للغاية

بنزيما قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"بطولة دوري أبطال آسيا مهمة ومتحمسون للمواجهة ونملك مجموعة رائعة من اللاعبين".

وأضاف:"كرة القدم مختلفة ولكن ما أقدمه في الملعب لا يختلف ألعب لمساعدة الفريق والفوز بالمباريات وتقديم أفضل أداء في كل مواجهة من خلال التسجيل والصناعة".

وتابع:"ما قمت به مع ريال مدريد ماضي وانتهى الأهم حاليا هو الحاضر وأشكر الاتحاد على إتاحة الفرصة لي".

وزاد:"مواجهة الغد ستكون قوية والبداية كما قال المدرب هي مهمة، متحمسون للمواجهة، لدينا لاعبين رائعين ومجموعة قوية ومتماسكة".