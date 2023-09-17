بعد خوض التجربة الأولى بالتعليق على مباريات الدوري السعودي مدحت شلبي يجذب أنظار الجمهور

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أحمد جودة - القاهرة - نجح المعلق المصري الكبير مدحت شلبي في جذب أنظار الجمهور السعودي بعد أن قام بالتعليق على أول مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين روشن.

وكان أول ظهور للمعلق المصري بعد رحيله عن قنوات أون تايم سبورت أمس، وكان في مباراة الهلال والرياض، بالجولة السادسة مساء الجمعة والتي حسمها الهلال لصالحه بالفوز بستة أهداف تصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وعقب انتهاء المباراة أجري الكابتن مدحت شلبي مكالمة مع الإعلامي الكبير عمرو أديب عبر برنامج الحكاية ليكشف عن عدد من التفاصيل.

تصريحات الكابتن مدحت شلبي مع الإعلامي عمرو أديب

مدحت شلبي

وفي بداية حواره أعرب الكابتن مدحت شلبى، عن سعادة البالغة في الانضمام إلى للعمل فى قناة SSC السعودية، وتعليقه على مباريات الدوري السعودي للمحترفين خاصة في ظل الأسماء الكبيرة الموجودة في الدوري السعودي مثل كرستيانو رونالدو، وكريم بنزيما.

وقال مدحت شلبى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” كنت هايب الموقف شوية فى البداية وفضلت اذاكر الكرة السعودية لمدة 15 يوم قبل التعليق على أول مباراة.

واستمر شلبى: " قضيت 15 يوم أشاهد قناة SSC السعودية لدرجة أن سحر مراتى قالتلى كفاية كورة لحد كده، ولكن قولتلها لازم اشرف الناس اللى سعت للتعاقد معى".

وأوضح مدحت شلبى، إلى أن السعودية هي بلده الثانية، وأن الشعب المصرى والسعودى على قلب واحد.

وأشار شلبي إلى أنه قد تفاجأ من ردود أفعال الجمهور المصرى والسعودى بعد المباراة، مشيرا إلى أنه تم استقباله أجمل استقبال.

قنوات SSC

قناة ssc السعودية

وكان قد نجح المستشار تركي ال الشيخ في التعاقد مع مدحت شلبي، للتعليق على دوري روشن السعودي، حيث قد أعلن المستشار تركي أل الشيخ قبل أسبوعين على صفحته على "فيس بوك" عن رغبته في تعاقد قنوات SSC مع مدحت شلبي للتعليق على مباريات دوري روشن السعودي، لتقوم الشركة المتحدة بإبلاغ شلبي بإنهاء تعاقده مع قنوات أون تايم سبورت، والموافقة على إنتقاله للتعليق على مباريات دوري روشن السعودي، بعد توصية من المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

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ويمتلك مدحت شلبي العديد من الإفيهات مع الساحرة المستديرة أثناء التعليق على المباريات ومن أهم الإفيهات.

“يانهار أبيض” و“القصير المكير” "والدبه باندا " لفها لفة جاتوة " " ومعلول حط الزغلول".

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الدوري السعودي

دوري روشن السعودي للمحترفين

ويشهد الدوري السعودي في الوقت الحالي وجود العديد من الكوادر المصرية حيث يتواجد الكابتن حازم إمام كمحلل للمباريات، بجانب كلا من تامر بدوي، وأحمد عز والذي تم انتقالهم للتحليل في قنوات SSC، مع وجود الكابتن مدحت شلبي للتعليق على المباريات، بجانب وجود عدد من اللاعبين المصريين على رأسهم أحمد حجازي، وطارق حامد، ومحمد شريف، وأحمد مصطفى لاعب فريق الأخدود الحالي، وسموحة السابق، وذلك في إطار خطة المملكة لتطوير المؤسسات ورؤية المملكة 2030.