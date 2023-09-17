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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره الأهلي، في المباراة التي تجمعهما يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الأولى من الدوري، على ستاد الجيش ببرج العرب.

علي ماهر يبحث عن فك عقدة الأهلي مع المصري البورسعيدي

وتعد هذه المباراة الثالثة عشر التي يواجه فيها علي ماهر، المدير الفني للمصري نظيره الأهلي، حيث انتصر في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

التقى علي ماهر بالأهلي للمرة الأولى عندما كان مدربا لفريق الأسيوطي سابقا “بيراميدز حاليا”، حيث واجه المارد الأحمر في 3 مباريات، وفاز الأحمر في مواجهتين بنتيجة هدف دون رد، وفاز ماهر في مباراة وحيدة في كأس مصر بهدف.

وواجه ماهر نظيره الأهلي، عندما كان مدربا لفريق إنبي مرتين، وحقق المارد الأحمر الفوز في المباراتين مرة بهدفين دون رد ومرة بهدفين مقابل هدف.

وسبق لماهر قيادة المصري البورسعيدي، لمواجهة الأهلي في ثلاث مباريات وانتهت جميعها بفوز الأهلي، مرة برباعية مقابل هدفين، وأخرى بثنائية للأحمر مقابل هدف للفريق البورسعيدي، والأخيرة في كأس ربع نهائي كأس مصر الموسم المنقضي وانتهت بفوز الأحمر.

وواجه علي ماهر النادي الأهلي عندما كان مديرا فنيا لفريق فيوتشر في 4 مرات، كان التعادل الإيجابي بهدف حاضرا في مباراتين، وتعادلا سلبا في مباراة، وحقق الأهلي الفوز في مباراة برباعية دون رد.