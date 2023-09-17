حكم مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي في افتتاح الدوري المصري 2023-2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي في افتتاح الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

حكم مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

وسيتولى مصطفى عثمان مهمة حكم الساحة، ويعاونه كلًا من عماد العقاد وأحمد عبد المنعم شعبان، فيما سيتولى محمود وفا مسؤولية الحكم الرابع.

فيما سيكون مصطفى مدحت على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، ويعاونه محمد الشناوي.

موعد مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

وتقام مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي يوم الغد الاثنين 18 سبتمبر 2023، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتنطلق المواجهة عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط.