نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة آرسنال وإيفرتون اليوم الأحد 17\9\2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق إيفرتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

وانطلقت أحداث المباراة عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الرابعة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة أرسنال ضد إيفرتون

سيطر لاعبي أرسنال على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على حارس مرمى إيفرتون.

وفي الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول من المباراة سجل جابرييل مارتينيلي هدف أرسنال الأول في شباك إيفرتون ولكن تم إلغائة بداعي التسلل.

ونجح تروسارد من خطف هدف الفوز لنادي أرسنال في الدقيقة التاسعة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب ساكا.

حاول أصحاب الأرض تسجيل هدف التعادل فيما تبقى من وقت لكن لم يتمكنوا لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

ترتيب أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ورفع أرسنال رصيده إلى النقكة الثالثة عشر متواجدًا في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في حين يحمل إيفرتون نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.

