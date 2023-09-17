آرسنال ينجو من فخ إيفرتون بصعوبة في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي "، نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد إيفرتون التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة أرسنال ضد إيفرتون

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال فوز ثمين أمام نظيره فريق إيفرتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الأسبوع الخامس من البريميرليج.

أهداف مباراة أرسنال ضد إيفرتون

تمكن تروسارد من تسجيل الفوز لنادي أرسنال في الدقيقة التاسعة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب ساكا.