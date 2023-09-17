نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل منافسات اليوم الأحد الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024، والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق، ويعد أبرزهم مباراة آرسنال مع نظيره فريق إيفرتون.

حيث نجح فريق أرسنال في تحقيق فوزًا صعبًا أمام نظيره فريق إيفرتون، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، ليقتنص الجانرز 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولة.

بينما سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق بورنموث، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الأن، برصيد 15 نقطة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- مانشستر سيتي: 15 نقطة

2- توتنهام: 13 نقطة

3- ليفربول: 13 نقطة

4- أرسنال: 13 نقطة

5- برايتون: 12 نقطة.

6- وست هام: 10 نقاط

7- أستون فيلا: 9 نقاط

8- كريستال بالاس: 7 نقاط

9- فولهام: 7 نقاط

10- برينتفورد: 6 نقاط

11- نيوكاسل يونايتد: 6 نقاط

12- نوتنجهام فورست: 6 نقاط

13- مانشستر يونايتد: 6 نقاط.

14- تشيلسي: 5 نقاط

15- بورنموث: 3 نقاط

16- وولفرهامبتون: 3 نقطة

17- شيفيلد يونايتد: نقطة واحدة

18- إيفرتون: نقطة واحدة

19- بيرنلي: دون نقاط

20- لوتون تاون: دون نقاط.