نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.. هل ينجح مصطفى محمد في خطف لقب الهداف؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الدوري الفرنسي مباريات الدوري التي يتنافس فيها ١٨ نادي على اللقب في الموسم الحالي على رأسهم باريس سان جيرمان.

يسعى نجوم الدوري الفرنسي لتسجيل الأهداف في كل مباراة من أجل المنافسة على لقب هداف الدوري الذي توج به الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان برصيد ٢٩ هدف في الموسم الماضي.

يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة هيمنته على لقب الدوري في الموسم الحالي للموسم الثالث على التوالي، حيث تمكن نجمه المخضرم مبابي من تسجيل ٧ أهداف حتى الآن يحتل بهم صدارة جدول هدافي الدوري.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن

١ - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - ٧ أهداف

٢ - مصطفى محمد - نانت - ٤ أهداف

٣- وسام بن يدر - موناكو - ٤ أهداف

٤- زكرياء أبو خلال - تولوز - ٣ أهداف

٥- تاكومي مينامينو - موناكو - ٣ أهداف

٦ - رومان ديل كاستيو - ستاد بريست - ٣ أهداف

٧- تيريم موفي - نيس - ٣ أهداف

٨- أكور ادامز - مونبيليه - ٣ أهداف

٩- إبراهيم صلاح - رين - ٣ أهداف

١٠- نبيل عليوي - لوهافر - ٣ أهداف