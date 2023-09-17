أرسنال يواصل أرقامه الرائعة بعد الفوز على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح أرسنال في عبور عقبة نظيره فريق إيفرتون بهدف دون مقابل، في اللقاء التي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

ارسنال وإيفرتون

ونجح تروسارد في التقدم لصالح نادي أرسنال في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بعد تمريرة رائعة من ساكا من يمين منطقة الجزاء لصالح الجانرز ليسجل تروسارد الكرة داخل الشباك.

وحاول التوفيز تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بتحقيق الجانرز 3 نقاط مهمة في مسيرة المنافسة على لقب البريميرليغ.

أرسنال يواصل أرقامه الرائعة



وحافظ أرسنال على شباكه نظيفة في 12 مباراة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي، أي أكثر بخمسة مباريات من الفريقين صاحبي أكبر عدد من الشباك (فولهام ومانشستر سيتي، 7 لكل منهما).

ومنذ بداية الموسم الماضي، سجل أرسنال أهدافًا من ركلات ركنية أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز (16).

ترتيب أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة، وصل أرسنال إلى النقطة 13، في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.