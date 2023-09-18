عاجل.. الخطيب يصدر فرمانه ضد لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرمان ناري ضد لاعبى المارد الأحمر وذلك بعد خسارة بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وكان النادي الأهلي قد تلقى الهزيمة على يد فريق اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة هدف دون رد في نهائي السوبر ليخسر المارد الأحمر لقبه الأفريقي.

فرمان ناري من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة المارد الأحمر بقيادة محمود الخطيب قد قررت فرض عقوبات مالية قوية على لاعبى الفريق وذلك بعد خسارة السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وأضاف المصدر:"تم توقيع عقوبات قوية على لاعبى النادي الأهلي وفقًا للوائح التي تنص على خصم جزء من مستحقات اللاعبين في حال خسارة أي بطولة".