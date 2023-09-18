نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار اضطراري من مارسيل كولر قبل مواجهة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع مارسيل كولر برنامجًا اضطراريًا بعد خسارة الأهلي لقب كأس السوبرالأفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري، في المواجهة التي جمعت الفريقين بالمملكة العربية السعودية.

كولر يحضر للمصري بعد خسارة السوبر

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مصدر بالأهلي: كولر وضع برنامج الاستعداد للمصري بعد السوبر الأفريقي مباشرة لمواجهة المصري البورسعيدي لحل أزمة ضيق الوقت”.

ويلتقي المارد الأحمر أمام نظيره البورسعيدي في مستهل مشوار الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

ويستقبل ستاد الجيش ببرج العرب، مواجهة الأهلي والمصري في أولى جولات الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل 19 سبتمبر 2023.

وتنطلق المواجهة عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.