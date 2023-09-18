نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ليلة عودة راموس.. إشبيلية ينتصر على لاس بالماس بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الفوز على حساب فريق لاس بالماس بهدف دون رد في إطار منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة التي أقيمت اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجارى على ملعب راموس سانشيز بيزخوان.

أحداث مباراة إشبيلية ولاس بالماس

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، حيث حاول لاعبى الفريقين منذ البداية لتسجيل الهدف الأول ولكن دون جديد لينتهى الشوط دون أهداف.

وفي الشوط الثاني من المباراة وفي الدقيقة الواحدة والسبعين سجل دودي لوكيباكيو الهدف الأول لصالح فريق إشبيلية بعد أن اكمل الكرة من يوسف النصيري لتنتهى المباراة بفوز إشبيلية بهدف دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز إشبيلية على لاس بالماس

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق إشبيلية إل النقطة رقم 3 في المركز السابع عشر بينما يتجمد رصيد فريق لاس بالماس عند النقطة رقم 2 في المركز الثامن عشر.