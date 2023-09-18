نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يصنع ويقود طرابزون سبور لاكتساح بشكتاش بثلاثية في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور الفوز على نظيره فريق بشكتاش بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل على ستاد شينول جونيش ستاديوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

- الشوط الأول

انطلقت صافرة بداية مباراة طرابزون سبور وبشكتاش وتعددت محاولاتهم لتسجيل هدف أول ولكن فشلوا لتألق الدفاع والحارسان في التصدي لها وسجل اونواتشو الهدف الأول في الدقيقة 31 صنعه له بردهي وعاد باكاسيتاس بالثاني في الدقيقة 41 وانتهى الشوط الأول 2/0.

- الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني وقام مدرب طرابزون سبور بتبديل عبد القادر عمر ونزل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46 وسجل فيسكا هدف الفريق الثالث في الدقيقة 62 من تمريرة رائعة لتريزيجيه.

- ترتيب طرابزون سبور وبشكتاش

وبهذه النتيجة احتل نادي طرابزون سبور المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 فوز ولم يتعادل وهزم مرتان بينما يأتي نظيره بشكتاش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط حيث فاز خلال مبارتين ولم يتعادل وهزم ثلاث مرات.